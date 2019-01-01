الدوري الإيطالي| يوفنتوس يودع بارزالي ويتعادل مع أتالانتا

الليلة الأخيرة للمدافع المخضرم في ملعب يوفي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل يوفنتوس مع ضيفه أتالانتا بهدف لمثله ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإيطالي.

البداية أتت في الدقيقة 2 بتمريرة من إيمري تشان وتسديدة من كريستيانو رونالدو مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 7 أطلق ريمو فرولر تسديدة للضيوف حولها تشيزني إلى ركنية، ارتدت صوب هانز هاتيبور لترتطم المحاولة بالعارضة.

وفي الدقيقة 20 توقف اللعب عقب لمسة يد ضد أليكس ساندرو، ليعود الحكم جيانلوكا روكي إلى تقنية الفيديو ويقرر عدم احتسابها.

وفي الدقيقة 28 مر دوفان زاباتا من الدفاع وسدد لتمر الكرة بجوار القائم، وفي الدقيقة 34 سجل أتالانتا أول الأهداف بتوقيع جوسيب إيليتشيتش، بعد ركنية حولها أندريا ماسييلو إليه بالكعب.

وفي الدقيقة 37 وصلت عرضية إلى دوفان زاباتا ليرسلها إلى الزاوية اليمنى، ولكن نجح تشيزني في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم أتالانتا بهدف نظيف.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل فيديريكو بيرناردسكي على حساب أليكس ساندرو، فيما أتى ماريو ماندجوكيتش في الدقيقة 61 بدلاً من أندريا بارزالي الذي نال وداعية حافلة من الزملاء والجماهير كونها مباراته الأخيرة في تورينو قبل الاعتزال.

وفي الدقيقة 62 حل جيانلوكا مانشيني على حساب روبين جوسينز، فيما حاول إيليتشيتش من ركلة حرة تصدى لها تشيزني في الدقيقة 71، فيما غادر أليخاندرو جوميز في الدقيقة 74 ليأتي ماريو باساليتش بدلاً منه.

وفي الدقيقة 78 حل موسى بارو بدلاً من إيليتشيتش، قبل أن يتعادل يوفنتوس أخيراً من عرضية خوان كوادرادو وتسديدة ماندجوكيتش في الدقيقة 80.

بذلك يظل يوفنتوس البطل المتوج في الصدارة رافعاً رصيده إلى 90 نقطة، بفارق 11 نقطة عن الوصيف نابولي، فيما تقدم أتالانتا للمركز الثالث بـ66 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة عن إنتر ميلان الرابع ونقطة عن ميلان الخامس.