الدوري الإيطالي يكشف عن شعاره الجديد

شعار ثلاثي الأبعاد للمسابقة الإيطالية

كشف الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن الشعار الرسمي الجديد له، والمقرر استخدامه اعتباراً من الموسم القادم.

ونشر الحساب الرسمي للكالتشيو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن الشعار الجديد بشكله المختلف تماماً عن مظهره المعهود.

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وشهد الشكل الحديث لشعار الدوري الإيطالي، وجود حرف "A" ثلاثي الأبعاد باللون الأزرق.

وهو ما يعني تخليه عن الألوان الأبيض والأحمر والأبيض، والتي كانت موجودة بمنتصف الشعار القديم للبطولة.

وسيرافق الظل الجديد للشعار جملة "حظاً سعيداً" لإيطاليا بمدربها الحالي روبرتو مانشيني.

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ويأتي ذلك كمساندة للأزوري في المرحلة القادمة، بعد الفشل في التأهل لكأس العالم الأخيرة روسيا 2018.

جدير بالذكر أن لقب الدوري الإيطالي الحالي، حسمه يوفنتوس بشكل رسمي، حيث يحتل المركز الأول بـ89 نقطة مقابل 73 لنابولي الثاني، قبل نهاية البطولة بـ3 جولات.