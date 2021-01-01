الدوري الإيطالي يفوز بجائزة الأفضل في العالم ومركز متقدم لمصر

ظهور غير متوقع للدوري البرازيلي

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، عن تصنيفه للدوريات الأفضل في العالم لعام 2020، بوجود مسابقة الدوري الإيطالي في الصدارة.

كرة القدم الإيطالية شهدت حالة من التطور الفترة الأخيرة، بعد تحسن مستوى ميلان وإنتر، لمنافسة يوفنتوس على لقب الدوري المحلي.

وهو ما منح البطولة لقب الدوري الأفضل في العالم للمرة الأولى منذ 14 سنة، حيث حصل على المركز الأول بـ1026 نقطة.

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وأما الدوري الإنجليزي فقد جاء في المركز الثاني بين أفضل الدوريات بـ1003 نقطة، يليه البرازيلي في مفاجأة كبيرة بـ964 نقطة حيث تفوق على العديد من المسابقات الأوروبية.

وفي المركز الرابع جاء الدوري الإسباني بـ954 نقطة، ثم الألماني 864 نقطة، البرتغالي 721 نقطة والفرنسي 661 والباراجوياني 610.5 والأرجنتيني 603 والإكوادوري 579.5 نقطة.

وبالنسبة للدوريات العربية جاء الدوري المصري في الصدارة، حيث احتل المركز الخامس عشر بين الدوريات الأفضل في العالم بـ534 نقطة في مفاجأة غير متوقعة.

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واحتل الدوري السعودي المركز الـ31 والمغربي رقم 33 بـ361.5 نقطة، والتونسي في المركز 36 بـ347.5 نقطة والإماراتي في المركز رقم 35 بـ265 نقطة والقطري رقم 55 بـ248 نقطة.