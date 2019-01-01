الدوري الإيطالي | في ظهور ريبيري الأول.. نابولي يقتنص فوزاً مثيراً على فيورنتينا

الدوري الإيطالي | في ظهور ريبيري الأول.. نابولي يقتنص فوزاً مثيراً على فيورنتينا

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

في مباراة مثيرة، تغلب نابولي على مضيفه فيورنتينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ثاني مباريات الأسبوع الأول للدوري الإيطالي.

بدأ فيورنتينا بكل من: دراجوفسكي – ليرولا – ميلينكوفيتش – بيتزيلا – فينوتي – كاستروفيلي – باديلي – بولجار – كييزا – فلاهوفيتش – سوتيل

فيما دفع نابولي بكل من: ميريت – دي لورنزو – مانولاس – كوليبالي – روي – ألان – زيلينسكي - كاييخون – رويز - إنسيني – ميرتينز

البداية أتت في الدقيقة 9 بركلة جزاء لصالح فيورنتينا قررها الحكم بمساعدة تقنية الفيديو، عقب لمسة يد ضد بيوتر زيلينسكي، ليسجلها إريك بولجار.

وفي الدقيقة 38 نجح دريس ميرتينز في تعديل النتيجة بتسديدة من خارج المنطقة، ثم تحصل نابولي على ركلة جزاء بعد خطأ من جايتانو كاستروفيلي، ليسجل منها إنسيني في الدقيقة 43، وينتهي الشوط الأول بتقدم نابولي 2-1.

في الدقيقة 52 سجل نيكولا ميلينكوفيتش هدف التعادل للفيولا برأسية من ركنية أرسلها بولجار، ولكن نجح خوسيه كاييخون في استرداد التقدم في الدقيقة 56 بعد تمريرة من إنسيني.

أجرى فينشنزو مونتيلا مدرب فيورنتينا التبديل الأول في الدقيقة 61 بنزول كيفن برينس بواتينج بدلاً من فلاهوفيتش، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 65 بعد تمريرة من كاستروفيلي.

ولكن سريعاً في الدقيقة 67، استرد إنسيني التقدم للفريق الجنوبي من جديد، بعد تمريرة من كاييخون.

مباراة نارية جارية الآن بين فيورنتينا ونابولي 🔥



'9 فيورنتينا 1-0 نابولي ⚽️

'38 فيورنتينا 1-1 نابولي ⚽️

'43 فيورنتينا 1-2 نابولي ⚽️

'52 فيورنتينا 2-2 نابولي ⚽️

'56 فيورنتينا 2-3 نابولي ⚽️

'65 فيورنتينا 3-3 نابولي ⚽️

'67 فيورنتينا 3-4 نابولي ⚽️ pic.twitter.com/rKPmvpc46T — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٤ أغسطس ٢٠١٩

وشهدت الدقيقة 78 مشاركة فرانك ريبيري أسطورة بايرن ميونيخ للمرة الأولى بقميص فيورنتينا، حيث حل على حساب سوتيل.

بهذا الفوز ينتزع نابولي الصدارة المؤقتة للجدول، بفارق تسجيل أهداف أكثر من يوفنتوس الذي فاز على بارما بهدف نظيف، فيما تجرى بقية مباريات الجولة يومي الأحد والإثنين.