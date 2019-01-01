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بارما يحاول الإسراع في حسم صفقة بالوتيلي

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وسط منافسة قوية مع بولونيا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أصبح نادي بارما الإيطالي، قريباً من التعاقد مع ماريو بالوتيلي في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

بالوتيلي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع مارسيليا، ولكن يبدو أنه لا يريد الاستمرار في الدوري الفرنسي.

تقارير صحفية أكدت أن بارما يخوض مفاوضات مكثفة مع اللاعب، من أجل التوصل لاتفاق على ضمه هذا الصيف.

ويأتي ذلك وسط منافسة قوية من نادي بولونيا الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى الإيطالية.

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وهو ما يدفع بارما لعرض راتب سنوي قيمته حوالي 2 مليون يورو لإقناع بالوتيلي بالانضمام لصفوفه.

يذكر أن صاحب الـ28 عاماً سجل 8 أهداف في 25 مباراة لعبها بالدوري الفرنسي الموسم الماضي.

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