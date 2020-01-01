ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة للدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكيف يمكنك أن تتابعه عبر الإنترنت من أي مكان في الوطن العربي؟

توقفت مسابقة الدوري الإيطالي بشكل مؤقت حتى الآن إلى حين التمكن من السيطرة على مرض كورونا المتفشي الآن في العالم وخاصة في إيطاليا التي تعتبر من أكثر الدول المتضررة من المرض وسجلت أعداد كبيرة جدا من الإصابات والوفيات أيضا. ويتمنى الجميع أن تمر هذه المرحلة الصعبة وتتمكن البلاد من القضاء على هذا الفيروس وتعود الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى و تعود معها مسابقة الدوري للملاعب.

يعتبر الكالتشيو من اكثر الدوريات متابعة في العديد من الدول حيث يتنافس في هذه المسابقة فرق ذات شعبية كبيرة و تاريخ عظيم في كرة القدم مثل يوفنتوس وميلان وانتر ميلان ونابولي وروما وغيرهم.

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

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ونتعرف معاً في هذا التقرير على القنوات الناقلة للدوري الإيطالي في العالم العربي و أيضاً كيفية متابعة مباريات السيري آ عن طريق الإنترنت.

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي؟

قنوات بي إن سبورتس تمتلك حقوق بث الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري، وقد خصصت قناة بي إن سبورتس 4 لتكون القناة الرسمية للكالشيو.

البطولة القناة الناقلة الدوري الإيطالي beIN Sports HD 4

ما هو سعر باقة قنوات بي إن سبورتس الناقلة للدوري الإيطالي؟

تمنح بي إن سبورتس الفرصة للمتابعين للاشتراك في قنواتها الناقلة للدوري الإيطالي بعدة باقات مختلفة.

الباقة مصر السعودية basic 804 جنيه 390 ريال sports 2004 جنيه 650 ريال entertaiment 1080 جنيه 680 ريال premium 2400 جنيه 780 ريال

كيف تتابع الدوري الإيطالي عبر الإنترنت؟

يتيح لك الاشتراك في باقات بي إن الناقلة للدوري الإيطالي قسيمة مجانية لمتابعة البطولة عبر الإنترنت عن طريق خدمة بي إن كونكت، لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة، فموقع جول سيتيح لك متابعة أهم المباريات عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي الذي يقدمها لمتابعي النسخة العربية وجميع النسخ في جميع أرجاء العالم.