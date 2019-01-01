الدوري الإيطالي | الجولة الـ21 .. مباريات الـ6 نقاط!

جولة مؤثرة جدًا على جدول الترتيب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رغم أن صراع الصدارة حسم عمليًا لصالح يوفنتوس، إلا أن مناطق الصراع الأخرى في جدول ترتيب الدوري الإيطالي تشهد منافسة شرسة بين عدد من الأندية، وتلعب الجولة الـ21 دورًا مؤثرًا في هذا التنافس.

إذ تتضمن الجولة القادمة عددًا من المباريات المباشرة بين الأطراف المتصارعة خاصة في منطقة مقاعد دوري الأبطال، كل مباراة من تلك لن تكون بمجرد 3 نقاط بل 6 لأنها ستُضيف للفائز وتخصم من الخاسر.

كالدارا يقترب من العودة للعب مع ميلان

ميلان - نابولي

يشهد مساء السبت بداية تلك "المعارك" على ملعب سان سيرو، حين يستضيف ميلان الرابع نابولي صاحب المركز الثاني في مباراة ليست مهمة للفريقين فقط، بل لعدد من الفرق الأخرى أبرزها إنتر وروما ولاتسيو.

ميلان حقق الفوز في آخر مباراتين في البطولة، ويبدو منتعشًا على الصعيد المعنوي بعد تخلصه من "صداع" هيجواين وتعاقده مع الهداف كريشتوف بيونتيك، بجانب الأداء المبشر خلال الشوط الثاني من مواجهة جنوى، خاصة مستوى الثلاثي دوناروما وباكيتا وباكايوكو، وأخيرًا عودة أندريا كونتي الذي قد يُعد صفقة جديدة للنادي.

نابولي في المقابل يحتفظ بكامل نقاط قوته المعتادة، وقد استعاد نجومه إنسينيي وميرتينز وكوليبالي بعد غيابهم عن موقعة لاتسيو للإيقاف، وكذلك المصاب هامسيك. الفريق لعب مباراة عظيمة أمام لاتسيو في الجولة الأخيرة وهزمه بثنائية مهدرًا العديد من الفرص، وبالتأكيد سيصل ميلانو وهو يعلم تمامًا أنه الطرف المرشح للفوز.

ميلان يُواجه نابولي ثم يخرج لمواجهة روما في العاصمة، وهذا يُحتم عليه الفوز مساء السبت حتى لا يجد نفسه سقط فجأة من المركز الرابع إلى السابع أو الثامن، مما قد يُحبط الفريق ويُقلل من ثقته بنفسه.

أتالانتا - روما

أتالانتا قد يُطلق عليه اسم "بُعبع الكبار" هذا الموسم، الفريق تعادل مع روما وميلان خارج ملعبه، وهزم إنتر ولاتسيو وتعادل مع يوفنتوس على ملعبه، أي أنه لم يفقد سوى نقطتين من مواجهات الكبار في بيرجامو وكانتا ضد المتصدر! ليس هذا فقط، أبناء جاسبيريني سجلوا 11 هدفًا في آخر مباراتين، 6-2 أمام ساسولو و5-0 أمام فروزينوني.

النيرادزوري خطير للغاية هجوميًا، بفضل سرعة ومهارة الثنائي إيليشيتش وجوميز وقوة زاباتا وإجادته اقتناص الفرص داخل منطقة الجزاء، لذا متوقع أن يلعب الفريق مباراة قوية ويُزعج دفاع روما كثيرًا، وخروجه فائزًا بالتأكيد لن يكون مفاجأة.

روما يمر بفترة جيدة مؤخرًا، جمع 9 نقاط متتالية وصعد للمركز الخامس على حساب جاره لاتسيو، والفريق بدأ ينسجم معًا وتظهر نقاط قوته خاصة لاعب الوسط الشاب زانيولو، لكنه مازال بانتظار صحوة هدافه دجيكو وعودة أهدافه في السيري آ.

المباراة تحتاج تعاملًا خاصًا وذكيًا من المدرب دي فرانشيسكو، لأن المهم هنا هو النتيجة لا الأداء، فالفوز سيُعزز موقف الفريق في الصراع بقوة ويُبعد أحد المنافسين لمسافة جيدة، أما السقوط بالخسارة أو حتى التعادل ... خطوة أو خطوات للخلف.

لاتسيو - يوفنتوس

نسور العاصمة خسروا أول مباراتين في الموسم أمام نابولي ولاتسيو، وقد خسروا أولى جولات الإياب في سان باولو وتنتظرهم موقعة صعبة جدًا أمام المتصدر الذي لا يقف أمامه أحد، الأسوأ أن سجل الفريق ضد الكبار هذا الموسم سلبي جدًا، وليس فقط على صعيد النتائج بل الأداء أيضًا خاصة تكتيكيًا من المدرب الممتاز سيموني إنزاجي.

لا نحتاج للحديث كثيرًا عن يوفنتوس، اللقاء ربما لا يهمه كثيرًا على صعيد جدول الترتيب، لكنه يبقى فرصة لإثبات أنه الأقوى ولتفادي الخسارة لمحاولة تحطيم رقم قياسي جديد خاص بعدد المباريات دون خسارة.

خسارة لاتسيو المباراة قد تعصف باستقرار الفريق وثقته بنفسه، والانتصار سيكون أفضل نقطة لإعادة الانطلاق من جديد والعودة لصراع الأبطال بقوة وحيوية.