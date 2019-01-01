الأحوال الجوية تؤجل مواجهة نابولي وبارما 30 دقيقة

الظهور الأول للمدرب جينارو جاتوزو بعد رحيل كارلو أنشيلوتي

قررت اللجنة المنظمة للدوري الإيطالي لكرة القدم، تأجيل مواجهة نابولي مع بارما، لمدة 30 دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية والأضرار التي لحقت بملعب سان باولو.

المباراة كان من المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، بالساعة الخامسة بتوقيت جرينيتش، في إطار الجولة السادسة عشر من الكالتشيو، على ملعب سان باولو معقل فريق نابولي.

وبعد العاصفة القوية التي ضربت المدينة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، تقرر تأجيل خوض المباراة حرصاً على سلامة الجماهير.

ويأتي ذلك بعد سقوط بعض القباب على مدرجات الملعب، مما يعرض حياة الجمهور للخطر، مما دفع الأجهزة الأمنية لطلب تأجيل اللقاء.

ويأتي ذلك بعد الحيرة الكبيرة التي شهدتها الساعات القليلة الماضية، سواء بخوض المباراة خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور، أو المخاطرة ولعبها بصورة طبيعية.

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ومن المتوقع أن تلعب المباراة اليوم بتواجد الجماهير، في الظهور الأول لجينارو جاتوزو المدير الفني الجديد لنابولي، والذي تولى المهمة خلفاً لكارلو أنشيلوتي.

يذكر أن نابولي يحتل المركز السابع بجدول الدوري بـ21 نقطة، بفارق شاسع عن إنتر الأول بـ38 نقطة بينما يحتل بارما المركز الثامن بـ21 نقطة أيضاً لكنه يتأخر بفارق الأهداف.