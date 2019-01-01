أنشيلوتي يفلت بأعجوبة من فقدان منصبه في نابولي

بعدما فقد غرفة ملابس الفريق في النادي الإيطالي

يستمر الجدل حول مستقبل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي، وسط الأنباء القوية حول رغبة إدارة النادي في رحيله.

نابولي شهد أزمة قوية خلال الأيام القليلة الماضية، بوقوع العديد من الخلافات بين أنشيلوتي ونجوم الفريق.

الأمر وصل إلى حالة تمرد عامة من اللاعبين الثلاثاء الماضي، مما دفع رئيس النادي أوريلو دي لاورينتس لمحاولة التدخل.

صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن دي لاورينتس قرر إقالة أنشيلوتي عقب مباراة سالزبورج بدوري أبطال أوروبا.

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وأوضحت أن تدخل بعض المحامين تسبب في رجوع رئيس نابولي عن قراره، ومنح مدرب بارما وميلان السابق المزيد من الوقت.

ومن أهم الأسباب الرئيسية التي دفعت لاورينتس لتقبل هذه الفكرة، هو إضطرار النادي لدفع ما تبقى من راتب أنشيلوتي للموسم بأكمله في حالة رحيله.