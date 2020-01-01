الدوري الإنجليزي يمنح الأندية دفعات مالية لمواجهة أزمة كورونا

المحاولات مستمرة لتخفيف حدة أضرار الفيروس

قررت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي، منح الأندية المشاركة في البطولة، بعض المبالغ المالية في صورة سلفة للمساعدة في تدفقها المالي خلال جائحة فيروس كورونا.

كرة القدم توقفت بشكل كامل بمختلف أنحاء العالم بعد انتشار الفيروس، مما يتسبب في ضرر كبير لخزائن الأندية، مع إمكانية إلغاء الموسم وغموض الموقف حول استئنافه.

صحيفة "تايمز" البريطانية، كشفت عن اتفاق جميع الأندية الـ20 بالدوري الإنجليزي، لتلقي نسبة من ما يعرف بـ"مدفوعات الجدارة" مقدماً لتخطي الأزمة الحالية.

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ومن جانبه وافق البريميرليج على دفع جزء من الأموال المستحقة للأندية في نهاية الموسم، وهو ما سيتخلف بناء على المركز الحالي لكل فريق بالمسابقة.

ويأتي الهدف من هذه الخطوة، لتعويض الأندية عن الفترة التي تقضيها بدون أي دخل، لعدم وجود أي مباريات بعد تعليق كرة القدم.

وأوضحت "تايمز" أنه لم يتم الكشف عن المبلغ الذي سيحصل عليه كل ناد، حيث سيتحدد في وقت لاحق من الأسبوع القادم، مع إمكانية دفع مبلغ إضافي بنهاية الموسم.

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ومن المقرر أن تستمر المحادثات بين ملاك أندية البريميرليج الفترة القادمة، من أجل الوقوف على كيفية وقيمة الأموال التي سيتم تلقيها لعبور الأزمة الحالية.

جدير بالذكر أن قادة البريميرليج من اللاعبين، قاموا بإطلاق حملة جديدة خلال هذا الأسبوع، من أجل جمع التبرعات لمساعدة الجمعيات الخيرية لمواجهة الفيروس وتقليل أضراره.