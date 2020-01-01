الدوري الإنجليزي يُعلن أسباب انهيار استحواذ السعودية على نيوكاسل

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كشف ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عن الأسباب التي أدت إلى فشل صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل.

وكان الاتفاق قد تم بين المالك الحالي مايك أشلي وصندوق الاستثمار السعودي على نقل ملكية النادي نظير 350 مليون جنيه استرليني خلال شهر أبريل الماضي.

الصفقة دخلت حيز التنفيذ قبل أن تتعثر لبعض العوائق القانونية والاختلافات مع الائتلاف المكون من الصندوق وشركة أماندا ستيفلي، لتُعلن السعودية بصورة رسمية منذ أسبوعين انسحابها من الأمر "لإطالة العملية أكثر من المتوقع".

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ماسترز كتب رسالة إلى النائبة تشي أونوراه في نيوكاسل سنترال في أول رد رسمي على الخطوة السعودية، ليكشف خبايا تعثر الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وكتب الرئيس "إنني أقدر أن مسألة تغيير ملكية نيوكاسل لها أهمية كبيرة بالنسبة لك بصفتك النائبة عن المنطقة ومشجع للنادي، وأنا أريد الإجابة على الأسئلة التي يطرحها الجميع".

وتابع "في يونيو، اتخذ مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي قرارًا واضحًا بشان الكيانات التي يعتقد أنها ستستحوذ على النادي بعد الشراء وأن هذا لن يتم إلا وفقًا لقواعد الرابطة".

"طلبنا من كل فرد أو كيان محتمل وجوده في العملية تقديم معلومات إضافية حتى يتم استخدامها في تقييم أي أعمال استبعاد محتملة في المستقبل"

"لم يوافق الائتلاف على هذه الفكرة بعد تحديد البريميرليج لجهة واحدة من المجموعة طُلِب منها تزويدهم بالمعلومات، وحينها أقرينا بالنزاع وعرضنا التوجه إلى هيئة تحكيم مستقلة للفصل في الأمر".

وأتم "الائتلاف رفض هذا العرض أيضًا ولم يوفروا المعلومات الكافية وفي وقت لاحق انسحب صندوق الاستثمار السعودي بشكل طوعي من العملية".

يذكر أن تقارير من الصحف الأوروبية قد زعمت أن صندوق الاستثمار السعودي سيفكر في شراء نادي جديد ولكن في إسبانيا أو إيطاليا بالفترة المقبلة.