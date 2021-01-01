الدوري الإنجليزي يضع عقوبات مستقبلية لغلق الباب أمام السوبرليج

حرمان من المشاركة في البطولة

قررت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي الممتاز، وضع قواعد صارمة في المستقبل، لإيقاف أي محاولة من كبار البطولة للمشاركة في السوبرليج.

أندية آرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي وليفربول، أعلنوا جميعًا الانضمام إلى السوبرليج، وهي البطولة التي كانت من المقرر أن تقام بالتوازي مع دوري أبطال أوروبا.

الخطوة فشلت أسرع من المتوقع، حيث أعلنت هذه الأندية الانسحاب من المسابقة، قبل أن يلحق بهم جميع المشاركين الآخرين.

صحيفة "تايمز" البريطانية، أكدت أن رابطة الدوري الإنجليزي، ستضع بعض اللوائح التي تمنع تكرار هذا الموقف من جديد.

وأوضحت أن القواعد الجديدة، ستشهد استبعاد أي فريق يحاول المشاركة في السوبرليج بالمستقبل، من اللعب بمنافسات الدوري الإنجليزي.

وقال مصدر للصحيفة:"هذا سيقضي تمامًا على تهديد الأندية الإنجليزية بالانضمام إلى السوبرليج".

ويعتقد البعض أن فشل السوبرليج سيؤدي إلى خسارة فرق النخبة كثيرًا من قوتها العالمية، حيث ربما تشهد كرة القدم لحظة تحول هائلة في قارة أوروبا.

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ومن غير الواضح حتى الآن العقوبة التي ستوقع حاليًا على ما قام به السداسي، حيث قد يتعرضون لغرامات مالية وخصم نقاط.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث هناك أنباء عن وجود ضغوط على ملاك الأندية الإنجليزية من أجل عرضها للبيع بعد كل ما حدث هذا الأسبوع.