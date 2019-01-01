هيسكي يكشف عن شعوره بالاكتئاب ببداية مشواره مع ليفربول

كان يبكي لساعات طويلة بعد انتقاله للريدز

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف إيميل هيسكي مهاجم ليفربول السابق، عن معاناته وشعوره بالاكتئاب الشديد ببداية فترة لعبه مع الريدز.

هيسكي انضم لليفربول في عام 2000 بعد تألقه مع ليستر سيتي في مسقط رأسه، ليصبح الصفقة الأغلى بتاريخ النادي.

المهاجم الإنجليزي حظى بمسيرة مميزة مع الفريق، ولكنه عانى كثيراً بالأسابيع الاولى من تلك التجربة.

وقال هيسكي في تصريحات صحفية:"عانيت بشكل كبير في أول 6 أشهر مع ليفربول، حيث كنت مرتبطاً ولدي أطفال".

وأضاف:"كنت أجلس على الأرض واستغرق في البكاء، شعرت بالندم الشديد على تلك الخطوة في البداية".

وتابع:"الأمر الأغرب هو اختفاء هذا الشعور تماماً فور دخولي التمرين وسط باقي اللاعبين".

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واستكمل:"الأمور تحسنت بكشل تدريجي حيث قمت بتكوين عدد جيد من الأصدقاء، وسخرت من تلك الفترة في حياتي".

يذكر أن هيسكي خاض 516 مباراة بالدوري الإنجليزي سجل خلالهم 111 هدف، منهم 60 مع ليفربول في 223 مواجهة.