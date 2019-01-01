الدوري الإنجليزي | نيوكاسل يحقق فوزه الأول ويذيق توتنهام الخسارة الأولى

مفاجأة جديدة في الجولة الثالثة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب نيوكاسل يونايتد على مضيفه توتنهام هوتسبر بهدف دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثالث للبريميرليج.

بدأ توتنهام بكل من: لوريس – ووكر بيترز – ألديرفايرلد – سانشيز – روز – سيسوكو – وينكس – لوكاس – لاميلا – سون – كين

فيما دفع نيوكاسل بكل من: دوبرافكا – كرافت – شار – لاسيليس – دوميت – ريتشي – ألميرون – هايدن – لونجستاف – سانت ماكسيمان – جولينتون

شهدت المباراة في بدايتها تبديلاً اضطراريً بنزول كريستيان أتسو بدلاً من ألان سانت ماكسيمان الذي تعرض للإصابة في الدقيقة 17، فيما سدد شين لونجستاف كرة تصدى لها هوجو لوريس في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 27 سجل جولينتون هدف اللقاء الوحيد بعد تلقيه عرضية من البديل أتسو، ليفرض تقدمه على بقية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 62 تحرك ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام ودفع بجيوفاني لو سيلسو وكريستيان إريكسن على حساب إريك لاميلا وكايل ووكر بيترز.

على الناحية الأخرى طالب توتنهام بركلة جزاء في الدقيقة 78، إلا أنه بالعودة لتقنية الفيديو رفض الحكم احتسابها.

وفي الدقيقة 88 حل بن ديفيز على حساب داني روز، لتنتهي المباراة كما انتهى شوطها الأول.

بذلك يتراجع توتنهام إلى المركز السابع بـ4 نقاط، فيما يتقدم نيوكاسل للمركز الثامن عشر بـ3 نقاط، إذ كان هذا فوزه الأول بعد خسارتين أمام نورويتش وآرسنال.