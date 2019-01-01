نورويتش بدون فريق كامل قبل مواجهة مانشستر سيتي

الأمور تزداد صعوبة على الفريق الصاعد حديثاً للبريميرليج

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تلقى فريق نورويتش ضربة قوية قبل مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، بعد الشكوك حول غياب ما يصل إلى 11 لاعب عن صفوفه.

المدرب دانيل فاركي يستعد لواحدة من أصعب المباريات على فريقه عندما يستضيف سيتي غداً السبت، ويبدو أن الأمور تزداد صعوبة أمامه.

المدير الفني لنورويتش سيتي كشف في المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، عن غياب هذا العدد الكبير من لاعبيه، ليشمل خط الدفاع بالكامل.

ومن المقرر أن يغيب عن الفريق الصاعد حديثاً للبريميرليج كل من: ماكس آرونز، تيم كلوزه، كريستوف زيميرمان، جرانت هانلي، بين جودفري بالخط الخلفي.

وأما بمركز حراسة المرمى فالشكوك مستمرة حول جاهزية تيم كرول، , وبالوسط توم تريبول، ماريو فرانشيش، وموريتز ليتنر.

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وبخط الهجوم يغيب أونيل هيرنانديز بسبب الإصابة، وكذلك باتريك روبرتس المعار من مانشستر سيتي، الذي لن يلعب وفقاً للوائح الاتحاد الإنجليزي.

ويدخل نورويتش المباراة وهو في المركز التاسع عشر بجدول البريميرليج بـ3 نقاط، مقابل 10 نقاط لسيتي صاحب المركز الثاني.