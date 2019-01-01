مدرب بورنموث يرد على أنباء اقتراب ويلسون من تشيلسي

تشيلسي تقدم بعرض قيمته 50 مليون جنيه إسترليني من أجل الدولي الإنجليزي

أعرب إيدي هاو المدير الفني لبورنموث، عن سعادته بالأنباء التي ربطت مهاجم فريقه كالوم ويلسون بالانتقال لتشيلسي.

العديد من الصحف الإنجليزية أكدت اهتمام تشيلسي بالحصول على خدمات ويلسون، بعد تألقه مع بورنموث هذا الموسم.

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آخر الأنباء أكدت تقديم تشيلسي لعرض قيمته 50 مليون جنيه إسترليني لضم ويلسون، بعد تعثر المفاوضات مع الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

وهو ما علق عليه إيدي هاو قائلاً:"أعتقد أن اللاعب عليه الشعور بالاطراء لهذه التكهنات المُثارة حوله".

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(📽: @realmadrid ) pic.twitter.com/L6VdkFiE5h — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2019

وأضاف:"ولكن بالنسبة لي فليس من المنطقي التعليق أو التفكير بهذه الشائعات، حتى يأتي شيئاً حقيقياً يستحق الرد عليه".

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وتابع:"بالنسبة لنا فالطبع لا نريد التخلي عن أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لرغبتنا في التقدم والوصول لأفضل مركز ممكن في البريميرليج".

جدير بالذكر أن ويلسون سجل 9 أهداف مع بورنموث بالدوري هذا الموسم، ليصبح أكثر اللاعبين الإنجليز تسجيلاً في البطولة بعد هاري كين مهاجم توتنهام.