الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي يعزز صدارته بثلاثية في مرمى إيفرتون

مانشستر سيتي يواصل هيمنته على أندية البريميرليج

نجح مانشستر سيتي في التغلب على إيفرتون خارج قواعده بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليواصل العزف المنفرد في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بانتصارات متتالية لا تتوقف.

الدقيقة الثانية والثلاثين شهدت افتتاح التسجيل لصالح الفريق الضيف مانشستر سيتي والذي جاء عبر النجم الصاعد بقوة والشاب المتألق فيل فودين.

الدقيقة السابعة والثلاثين حملت الرد من قبل عناصر أصحاب الأرض والذي لم يتأخر لأكثر من 5 دقائق حتى يسجل النجم البرازيلي ريتشارلسون هدف التعادل.

على هذه النتيجة انتهى شوط المباراة الأول في الجوديسون بارك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في شوط كان فيه إيفرتون ندًا لمانشستر سيتي إلى حد ما.

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في الشوط الثاني نجح بيب جوارديولا ورجاله في حسم الأمور لصالحهم وذلك من خلال الهدف الثاني الذي سجله رياض محرز في الدقيقة الثالثة والستين على طريقته الخاصة.

هدف محرز أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بردود أفعال الجماهير، ولكنه لم يكن الأخير بالنسبة لمانشستر سيتي في ليلة دوري أبطال أوروبا التي يلعب فيها السيتي مباراة مؤجلة بالبريميرليج.

الدقيقة السابعة والسبعين حملت الهدف الثالث لصالح مانشستر سيتي بأقدام بيرناردو سيلفا لينهي المباراة إكلنيكيًا، دقائق وتنتهي فعليًا ويحقق جوارديولا وفريقه 3 نقاط جديدة.