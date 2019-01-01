مارسيليا يعلن رحيل ماريو بالوتيلي

رحلة قصيرة قضاها الإيطالي مع النادي الفرنسي

أعلن نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، عن رحيل مهاجم الفريق ماريو بالوتيلي عقب نهاية عقده.

بالوتيلي انضم لمارسيليا في يناير الماضي لمدة 6 أشهر قادماً من نظيره نيس.

ورغم تألق الإيطالي مع الفريق الفرنسي، إلا أنه قرر الرحيل من أجل خوض رحلة جديدة الموسم القادم.

وقال جاك هنري إيراود رئيس مارسيليا عن رحيل صاحب الـ28 عاماً:"مركز المهاجم الصريح بحاجة للتدعيم الآن بعد انتهاء رحلة بالوتيلي مع الفريق".

وتزداد التكهنات بذلك حول مستقبل المهاجم الإيطالي، وسط أنباء حول عودته لبلاده أو الانتقال لوست هام للعمل مع مدربه السابق مانويل بيلجريني.

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يذكر أن بالوتيلي نجح في تسجيل 8 أهداف في 15 مباراة مع مارسيليا بالدوري الفرنسي.