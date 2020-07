الدوري الإنجليزي | ليفربول ينتصر بشق الأنفس على أستون فيلا

خطف نادي ليفربول الفوز على أستون فيلا بهدفين نظيفين في لقاء الجولة 33 من الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".

أستون فيلا وقف في ممر شرفي للاعبي ليفربول بعد تحقيق الأخير لقب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري وهو الأول للريدز تحت الاسم الجديد.

ولم تشهد المباراة أي خطورة من جانب ليفربول في الشوط الأول، بل تأخرت أول تسديدة على المرمى حتى الدقيقة 37، ثم سددوا كرة أخرى ليصبح ذلك أسوأ سجل لكتيبة يورجن كلوب على أرضه في الدوري الإنجليزي منذ أكتوبر 2018 ضد مانشستر سيتي.

وفي الشوط الثاني، حاول كلوب تصحيح الأوضاع قليلًا بالتغييرات التي أجراها، إلا أنّ هجمات أستون فيلا شكلت خطورة حقيقية على المرمى وكاد الفريق الضيف أن يسجل أهدافًا.

ولأن من يضيع يقبل، نجح ساديو ماني في الدقيقة 71 من تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة من نابي كيتا ليعيد الثقة لكتيبة ليفربول.

ووصل ماني للموسم الثالث على التوالي الذي يسجل فيه 20 هدفًا أو أكثر في جميع المسابقات، كما أنّ أستون فيلا هو ثاني ضحاياه المفضلين في البريميرليج مسجلًا أمامهم 6 أهداف بينما كريستال بالاس الأول بواقع 9 أهداف.

20 - Sadio Mané's strike was his 20th goal in all competitions this season, with the Senegalese international now managing to reach this total in each of his last three campaigns for the Reds (20 in 17-18, 26 in 18-19). Strength. #LIVAVL pic.twitter.com/DXzdplzTfK