الدوري الإنجليزي: لا نستعجل عملية بيع نيوكاسل للسعودية

ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يؤكد أن عملية بيع نادي نيوكاسل غير مرتبطة بتوقيت محدد.

أكد ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي أن عملية بيع نادي نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غير مرتبطة بتوقيت محدد.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن العملية ستتم بمجرد حسم كافة الإجراءات اللازمة لها بشكل كامل.

وقال ماسترز: "لا أعتقد أن التوقيت سيمثل مشكلة هنا، لا يوجد توقيت محدد يجب أن ينتهي كل شيء قبل حلوله".

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وأضاف: "ما يهمنا هنا هو التأكد أن كل الإجراءات تسير بالشكل المطلوب، وأن القرارات التي يتم اتخاذها تكون صحيحة".

وأردف: "لا يمكنني الخوض في التفاصيل فبيع الأندية عملية في غاية السرية ولا يمكنني أن أقول الكثير حولها".

وكان ستيف بروس المدير الفني للنادي قد أكد في تصريحات سابقة عن أمله في إتمام البيع قريبًا من أجل مصلحة النادي، لكنه أكد أيضًا أنه لا يشغل باله كثيرًا بالأنباء حول ذلك الأمر.

جدير بالذكر أن الصفقة ستكلف حوالي 330 مليون يورو، يحصل بها صندوق الاستثمار السعودي على 80% من ملكية النادي الإنجليزي.