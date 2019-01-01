كين: لا توجد أعذار للبداية المحبطة لتوتنهام

سبيرز فازوا مرتين فقط في آخر 8 مباريات

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد هاري كين مهاجم فريق توتنهام، أنهم لا يمتلكون أي أعذار للفشل في الظهور بمستوى جيد هذا الموسم.

سبيرز يمرون بانطلاقة سيئة الفترة الأخيرة، بعد الفوز في مباراتين فقط من آخر 8 شاركوا فيهم حتى الآن.

الأمور وصلت لخروج الفريق من الدور الأول من كأس رابطة الأندية الإنجليزية أمس الثلاثاء، أمام فريق كولتشيستر المغمور.

وقال كين تعليقاً على هذا المستوى:"أمر محبط جداً لنا ولا يوجد أي شيء يخفي ذلك، انتصارين في آخر 8 مباريات ليس الطموح الذي نسعى له أبداً".

وأضاف:"بالطبع التعادل مع أرسنال ومانشستر سيتي ليس نتيجة سيئ، ولكن في المجمل الأمور لا تبدو في صالحنا".

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وتابع:"وضعنا أنفسنا في العديد من المواقف الجيدة بالمباريات، ولكن لا نستطيع تأمين النتيجة لذلك علينا حل هذه الأزمة".

يذكر أن توتنهام يلعب ضد ساوثامبتون السبت القادم، وهو على بعد 10 نقاط من ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي.