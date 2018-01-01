كيف تلقى مورينيو خبر إقالته وماذا يفعل مانشستر يونايتد بعد رحيله؟

تفاصيل جديدة تكشف اجتماع إدارة مانشستر يونايتد بالمدرب البرتغالي صباح اليوم الثلاثاء

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء، عن رحيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بشكل نهائي عن الفريق.

القرار جاء كرد فعل على سوء النتائج هذا الموسم، والذي انتهى بالخسارة من ليفربول 3/1 يوم الأحد الماضي.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية كشفت عن الخطوة القادمة لإدارة الشياطين الحمر بعد إقالة البرتغالي.

رسميًا - إقالة مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد

وأشارت إلى أن الإنجليزي مايكل كاريك سيتولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين تعيين المدرب الجديد.

وأوضحت أن الإدارة تعمل حالياً على تعيين مدير فني قادر على قيادة الفريق مؤقتاً حتى نهاية الموسم الحالي.

جاري نيفيل يرد على سخرية بوجبا من إقالة مورينيو 🔥👀 pic.twitter.com/07bfcTUjhS — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 18, 2018

ومن المتوقع الإعلان بشكل رسمي عن الإسم القادم خلال 48 ساعة من ظهر اليوم.

"سكاي " أكدت أن إقالة مورينيو جاءت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، بعد اجتماع عاصف مع إيد وودوارد بمقر النادي.

إلى مورينيو الذي خذلني: وداعًا

وجاء ذلك حرصاً من المدير التنفيذي على إخبار البرتغالي بقرار الإدارة بشكل شخصي وجهاً لوجه، بعدما تحدث معه في مكالمة هاتفية مساء أمس الإثنين.

ويستهدف مانشستر التفاوض مع بعض الأسماء لخلافة صاحب الـ55 عاماً، أبرزها لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان السابق وأنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس بجدول البريميرليج بـ26 نقطة بفارق 19 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يلاقي باريس سان جيرمان بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.