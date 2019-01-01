لاعب بالدوري الإنجليزي مهدد بالإيقاف بسبب تعاطي الكوكايين

لاعب بالدوري الإنجليزي مهدد بالإيقاف لمدة عامين بسبب الإمساك به وهو يتعاطى الكوكايين في دورة مياه أحد الملاهي الليلية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن لاعبًا بالبريميرليج يعاني من خطورة الإيقاف لمدة عامين بسبب الإمساك به وهو يتعاطى الكوكايين في دورة مياه بأحد الملاهي الليلية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي رفضت بشكل كامل الإفصاح عن اسم اللاعب، مكتفية بالتأكيد على أنه يلعب بالدوري الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فأن زميل لذلك اللاعب هو من اكتشف تعاطيه للكوكايين في دورة المياه أثناء احتفالهم مع الفريق بنهاية العام.

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واعتقد المدير الفني للفريق أن اللاعب يعاني من أثار الخمر، فأمر بإرساله لمنزله فورًا عن طريق طلب سيارة أجرة، دون أن يعلم بمشكلة الكوكايين.

وقالت فتاة بالملهى الليلي للصحيفة: "تم عرض المخدرات علي في تلك الليلة كثيرًا، ورأيت ذلك اللاعب يدخل ويخرج من الحمام مرارًا وتكرارًا، الجميع بدأ كأنه تحت تأثير الكوكايين".

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وقال أحد العاملين بالملهى: "أمسك به أحد اللاعبين في دورة المياه وهو يتعاطى الكوكايين وبعد حوالي نصف ساعة أثار العديد من المشاكل في المكان، لم يكن تحت تأثير الكحول فقط، وفورًا غضب المدرب وأمر بإرساله لمنزله عن طريقة سيارة أجرة وخرج من الباب الخلفي، لكنه كان يعتقد أنه يعاني من أثار الخمر".

جدير بالذكر أن عقوبة تناول المخدرات مثل الكوكايين المصنفة في الدرجة الأولى في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تصل لعامين إيقاف عن ممارسة كرة القدم.