رغم توقف النشاط.. إنجاز تاريخي جديد في انتظار ليفربول

رقم تاريخي حافظ عليه تشيلسي ومانشستر يونايتد

رغم توقف النشاط بالكامل في إنجلترا ومختلف البلدان الأوروبية، إلا أن ليفربول مازال يواصل كسر الأرقام القياسية بفضل توفقه بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

الريدز على صدارة المسابقة بـ82 نقطة بعد 29 جولة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي الثاني بـ57 نقطة فقط، ليقترب كثيراً من حسم اللقب.

ومع مرور الأيام واحتفاظ ليفربول بالصدارة حتى الآن، يستعد فريق المدرب يورجن كلوب لكسر رقم قياسي جديد، حافظ عليه مانشستر يونايتد وتشيلسي لسنوات طويلة.

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موسم 2014/2015 شهد محافظة تشيلسي على صدارة البريميرليج لمدة 274 يوماً خلال الفترة الثانية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأما موسم 1993/1994 فشهد تفوق مانشستر يونايتد واحتفاظه بالصدارة لمدة 262 تحت قيادة مدربه المخضرم السير أليكس فيرجسون.

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وأما بالنسبة للموسم الحالي، فيحتل ليفربول المركز الأول في البريميرليج لمدة 220 يوماً، ليصبح على بعد خطوات قليلة من كسر الرقمين في أقرب فرصة بعد عودة النشاط.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبريميرليج، أعلنت في اجتماعها الخميس الماضي، عن توقف المسابقة حتى 30 إبريل، انتظاراً لما ستسفر عنه الأسابيع القادمة بشأن انتشار فيروس كورونا.