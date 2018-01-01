الدوري الإنجليزي| كريستال بالاس يصعق مانشستر سيتي ويمهد الطريق أمام ليفربول

الريدز على الصدارة بفارق 4 نقاط..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب كريستال بالاس على مضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر للبريميرليج.

بدأ سيتي بتشكيل مكون من: إيدرسون - ووكر - أوتامندي - لابورت - ديلف - ستونز - برناردو سيلفا - جوندوجان - سترلينج - جيسوس - ساني اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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فيما دفع كريستال بكل من: جوايتا - بيساكا - تومكينز - ساكو - فان أنهولت - مكارثر - ميليفويفيتش - شلوب - تاونسيند - ماير - زاها

البداية أتت في الدقيقة 16 بعرضية سددها برناردو سيلفا لترتطم في الدفاع، وفي الدقيقة 27 أتى الهدف الأول بعرضية رائعة من فابيان ديلف إلى إلكاي جوندوجان.

على الجانب الآخر تعادل كريستال سريعاً بهدف لجيفري شلوب في الدقيقة 33، تلاه التقدم في الدقيقة 35 بتسديدة رائعة من أندروس تاونسيند لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2-1.

وفي الدقيقة 50 حل سيرجيو أجويرو بدلاً من نيكولاس أوتامندي، ليحتسب الحكم أندري مارينير ركلة جزاء ضد كايل ووكر، سجل منها لوكا ميليفويفيتش الهدف الثالث في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 62 أجرى بيب جوارديولا تبديله الثاني بنزول كيفن دي بروين بدلاً من فابيان ديلف، رياض محرز بدلاً من رحيم سترلينج في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 76 كاد ليروي ساني أن يسجل ولكن الكرة ارتطمت بالقائم، وأخيراً قلص دي بروين الفارق في الدقيقة 85 بتسديدة قوية.

عجز سيتي عن تحقيق المزيد، ليستمر في المركز الثاني بـ44 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.