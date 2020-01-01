متى يعود الدوري الإنجليزي؟ وكيف سيؤثر فيروس كورونا على هذا الموسم؟

اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارًا صعبًا بسبب فيروس كورونا هو تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز وجميع الدوريات الأدنى، فمتى يعود البريميرليج؟

تعرض الدوري الإنجليزي الممتاز وبقية الدوريات الأدنى في إنجلترا إلى حالة من الفوضى مع استمرار الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا.

سيتم تعليق الدوري الإنجليزي لعدة أسابيع بسبب انتشار المرض من خلال عدد من أنديته.

تم اتخاذ القرار يوم الجمعة 13 مارس بعد اتفاق جماعي مع اتحاد كرة القدم، ورابطة كرة القدم الإنجليزية، ودوري كرة القدم للسيدات، وبطولة الاتحاد الإنجليزي للسيدات.

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في البداية، أشارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أن المباريات ستستمر كما هو مخطط لها، لكنه عكس القرار بعد تأكيد عدد من الحالات في الأندية.

لذا، ما هي المباريات التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، متى سيستأنف العمل وماذا يعني كل ذلك للدوري الممتاز؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته.

كيف سيتم تحديد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بعد كورونا؟

ما هي مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز التي تأجلت بسبب فيروس كورونا؟

أجل الدوري الإنجليزي الممتاز الجولتين المقبلتين (الأسبوعان 30 و 31).

وهذا يعني أن المباريات التي كان من المقرر لعبها في 14 مارس و 15 مارس و 16 مارس و 20 مارس و 21 مارس و 22 مارس لن يتم إقامتها في تلك التواريخ.

تشمل المباريات البارزة التي تقع في هذه التواريخ ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون في جوديسون بارك، ومباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في لندن وتشيلسي ضد مانشستر سيتي.

يمكنك التعرف على المباريات المؤجلة من الجدول الآتى:

التاريخ المباراة 14 مارس برايتون - ارسنال 14 مارس واتفورد - ليستر 14 مارس بورنموث - كريستال بالاس 14 مارس مانشسترسيتي - بيرنلي 14 مارس نيوكاسل يونايتد - شيفيلد يونايتد 14 مارس نوريتش سيتي - ساوثهامبتون 14 مارس أستون فيلا - تشيلسي 15 مارس وست هام - ولفز 15 مارس توتنهام - مانشستر يونايتد 16 مارس إيفرتون - ليفربول 20 مارس توتنهام - وست هام 21 مارس تشيلسي - مانشستر سيتي 21 مارس نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا 21 مارس نوريتش سيتي - إيفرتون 21 مارس بيرنلي - واتفورد 21 مارس ليفربول - كريستال بالاس 22 مارس ليسترسيتي - برايتون 22 مارس مانشستريونايتد - شيفيلد يونايتد 22 مارس ساوثهامبتون - ارسنال 22 مارس ولفز - بورنموث

متى يعود الدوري الإنجليزي الممتاز؟

سيستمر تأجيل الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 3 أبريل على أقرب تقدير.

من المقرر حاليًا لعب مباريات الجولة 32 في 4 أبريل و 5 أبريل و 6 أبريل، لذا من المحتمل استئناف العمل بعد ذلك.

ومع ذلك، سيعتمد أي تاريخ للعودة على كيفية تطور الأمور فيما يتعلق بجهود احتواء فيروس كورونا.

وقال بيان الاتحاد الإنجليزي: "اتفق الاتحاد الإنجليزي والدوري الممتاز و EFL و FA Super League و FA Women Championship بشكل جماعي على تأجيل البطولات الاحترافية في إنجلترا حتى يوم الجمعة 3 أبريل على أقرب تقدير.

"تم اتخاذ هذا الإجراء، الذي سيبقى قيد المراجعة المستمرة، بسبب تزايد أعداد الأندية التي تتخذ خطوات لعزل لاعبيها وموظفيها بسبب فيروس كورونا.

كيف سيؤثر التوقف بسبب فيروس كورونا على الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إن تأجيل أسبوعين سيعني أنه يجب إيجاد مساحة بعد نهاية الموسم العادية، والتي كانت ستنتهي في منتصف شهر مايو.

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن "جميع الأطراف ملتزمة في الوقت الحالي بمحاولة استكمال برنامج المباريات المحلية لهذا الموسم، وهي تتواصل لوضع خيارات مناسبة للقيام بذلك".

ومع ذلك، هناك مخاوف جدية، وفقًا للتايمز يشعر المسؤولين داخل الاتحاد الإنجليزي بالقلق من أنه لن يكون من الممكن إكمال الموسم.

من المقرر مؤقتًا إجراء الجولة 38 في 17 مايو، بينما من المقرر أن تُقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد في 18 مايو.

في غضون ذلك، من المقرر أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في 30 مايو، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي، أجله بالفعل قد يضطر إلى تأخير ذلك أيضًا.

في كلتا الحالتين، يوجد نافذه يمكن من خلالها إتمام المباريات المؤجلة.

وبالطبع، فإن يورو 2020 في الأفق أيضًا بسبب انطلاقه في 12 يونيو وسيتعين على سلطات كرة القدم الإنجليزية أن تضع هذا التوقيت في الاعتبار إذا تحسنت الأمور على المدى القصير.

كان هناك أيضًا بعض الارتباك فيما يتعلق بما سيحدث بالفعل إذا تم اختراق جدول الدوري الإنجليزي الممتاز تمامًا وبلا رجعة بسبب هذه الاضطرابات.

تتويج بطل الدوري - هل يمكن أن يحرم ليفربول من مجدهم؟ - هذه أحد الاعتبارات ، مثل قضايا مثل أماكن التأهل لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والهبوط (وكذلك الصعود للدوري الأعلى).