الدوري الإنجليزي: لماذا انفعل ماني على صلاح في مباراة بيرنلي ضد ليفربول؟

خرج ماني منفعلاً للغاية في مباراة ليفربول وبيرنليز، في رد فعل غريب على النجم السنغالي، فما السبب الحقيقي وراء ذلك. وما هي ردة فعل كلوب على هذه اللقطة؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

تمكن ليفربول من تحقيق نتيجة رائعة أمام بيرنلي في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتمكن من التفوق على خصمه في ملعب تيرف مور الصعب، بثلاثية نظيفة سجلها كل من ترينت ألكساندر أرنولد، ساديو ماني قبل أن يختتم روبيرتو فيرمينو أهداف اللقاء في الشوط الثاني من صناعة صلاح.

شهدت المباراة كسر بعض الأرقام القياسية مثل تحقيق 13 انتصار متتالي، والخروج بشباك نظيفة للمرة الأولى هذا الموسم، ولكن اللقطة التي خطفت الأنظار هي خروج السنغالي غاضباً بعد تبديله، وانفعاله بشكل كبير على دكة البدلاء مع محاولة زملائه لتهدئة روعه، ما الذي دعاه للاستياء هكذا وفريقه متقدم في النتيجة بثلاثية نظيفة؟

ما السبب وراء انفعال ساديو ماني بهذه الطريقة في مواجهة بيرنلي؟ ما هي ردة فعل يورجن كلوب؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير

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لماذا انفعل ماني عقب تبديله أمام بيرنلي؟

خرج ماني عن شعوره بشكل غير مسبوق أبداً في مباراة بيرنلي، وشاهدته جماهير ليفربول كما لم تراه من قبل، بدا السنغالي عصبياً للغاية وهو يحاول شرح أمر ما لزملائه على دكة البدلاء من أجل تبرير موقفه، موجهاً كلامه إلى بعض أعضاء الطاقم التدريبي وكذلك لبعض اللاعبين الذين استفسروا منه عما حدث.

حاول فيرمينو الذي تم تبديله في نفس الوقت مع ماني قبل دخول شاكيري وأوريجي، أن يهدئ زميله من روعه وكأنه يتفهم سبب غضبه العارم على الرغم أن المباراة كانت قد انتهت إكلنيكياً لصالح ليفربول بعد أن تقدم الضيوف بثلاثية نظيفة، تم تخمين السبب بأن الجهاز الفني هو من أغضب اللاعب بهذه الطريقة ولكن كلوب نفى ذلك تماماً.

أكد المدرب الألماني أن السبب وراء انفعال ماني بهذه الطريقة هو زميله في الفريق محمد صلاح، الذي فضل مراوغة مدافع بيرنلي عن التمرير له على الرغم أنه كان يتمركز بشكل رائع يتيح له تسجيل ثاني أهدافه في اللقاء، بعدها مباشرةً تم تبديله لينفعل بشدة وكأن لسان حاله أن النجم المصري هو من يجب أن يخرج بسبب أنانيته.

كيف كانت ردة فعل يورجن كلوب على انفعال ماني؟

يُعرف عن يورجن كلوب بقدرته الكبيرة على احتواء لاعبيه نفسياً بشكل مذهل، لذا كان من المفاجئ حدوث ذلك أمامه على أرض الملعب، ومن المشوق رؤية رد فعل الألماني عقب نهاية المباراة، لأن غضب الثنائي من بعضهما البعض بسبب الأنانية أحياناً لم يعد مجرد إدعاءات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد هكذا موقف. بطبيعة الحال تم سؤال كلوب عقب نهاية المباراة عما حدث من ماني فأجاب بأن صلاح هو السبب، حيث صّرح قائلاً: "أنا أعرف السبب وراء ما حدث، كان ماني منفعلاً، كان ذلك واضحاً، لا يمكن إخفاء مشاعر من تلك النوعية"، وأضاف: "تحدثنا عن كل ذلك، كل شئ على ما يرام، نحن بشر ولدينا عواطف". وتابع: "ماذا يمكن أن يحدث؟ إنها ليست مجرد مكالمة هاتفية، لقد كان موقفاً في المباراة لم يكن راضياً عنه، ثم كان جيداً تماماً، الحمدلله أننا بعيدون لمدة أسبوع، إذا كتبت الصحافة شيئاً حول هذه الموضوع لن نقرأه على أي حال، بعد أسبوع لم يعد بإمكان أحد أن يتذكر ذلك، كل شئ جيد، كل شئ جيد حقاً". اقرأ أيضاً.. كلوب يفسر غضب ماني ويلمح لأزمة مع صلاح هل هذه المشكلة هي الأولى من نوعها بين صلاح وماني؟

سبق لجماهير كرة القدم المتابعة لمباريات ليفربول بوجه خاص والدوري الإنجليزي بوجه عام التلميح عن وجود بعض الأنانية في طريقة لعب الثنائي محمد صلاح وساديو ماني، بسبب القدرة التهديفية التي يتمتع بها الثنائي الأفريقي المميز، ولكنها المرة الأولى التي ينفعل فيها أحدهم بهذا الشكل على أرض الملعب.

في بداية الموسم الماضي، وتحديداً في لقاء توتنهام الذي أُقيم على ملعب ويمبلي، تعمد الثنائي بشكل واضح ألا يمرر أحدهما الكرة للأخر حتى وإن كان في موقف أفضل لتسجيل هدف، سواء من خلال فرصة صلاح في الدقيقة 48 وما حدث من ماني نفسه في نفس اللقاء عندما وُضع في نفس الموقف تقريباً.

ظلت هذه التخمينات مجرد أحاديث على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ما بدر من ماني أمام بيرنلي يؤكد وجود بعض الأنانية والغيرة بين الطرفين، مع ذلك لم ينفعل صلاح بهذا الشكل مسبقاً ولم يتطور الأمر بينهما إلى هذا الحد، ولكن يبدو أن الضغوطات الإعلامية الهائلة بالمقارنة المستمرة بينهما، مدح المصري من جهة والسنغالي من جهة أخرى مثل مقالات كاراجير عنه، قد ألقت بظلالها رغماً عن أنفهم.