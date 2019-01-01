سترلينج يصل لإنجاز غير مسبوق له مع مانشستر سيتي

شهية التهديف مفتوحة لدى النجم الإنجليزي هذا الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

سترلينج افتتح التسجيل لسيتي في الشوط الأول من المباراة بكرة رأسية، بعد تمريرة رائعة من زميله البلجيكي كيفن دي بروينه.

الهدف يعتبر هو الرابع للدولي الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل ثلاثية بالجولة الأولى ضد وست هام.

وينجح بذلك سترلينج في التسجيل بأربع مباريات متتالية ببطولات مختلفة للمرة الأولى طوال مسيرته.

4 - Raheem Sterling has scored in four consecutive club appearances in all competitions for the first time in his professional career, netting seven goals in those four games. Fantastic. pic.twitter.com/7hxYJC7dEU — OptaJoe (@OptaJoe) August 17, 2019

وتمكن نجم سيتي في إحراز 7 أهداف كاملة بآخر 4 مباريات له بقميص الفريق.

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ويطمح سيتي في تحقيق الفوز بالمباراة، من أجل الوصول بالنقاط للرقم 6 والبقاء على قمة البريميرليج.