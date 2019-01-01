رئيس توتنهام يوضح أسباب الفشل في بيع لاعبيه

على رأسهم صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف دانيل ليفي رئيس نادي توتنهام، عن فشله في بيع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

توتنهام واجه صيفاً ساخناً قبل بداية الموسم الحالي، بسبب الشكوك المستمرة حول مستقبل العديد من اللاعبين.

كريستيان إريكسن، توبي ألدرفيرلد، وداني روز جميعهم ارتبطوا بالرحيل لكنهم استمروا مع الفريق اللندني.

ليفي قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":"قراراتنا جاءت بنسبة 90% بسبب عدم إيجاد المشتري المناسب لأي لاعب أردنا بيعه".

وأضاف:"واجهتنا مشكلة أيضاً عندما كنا نتلقى عرضاً من نادي لا يرغب اللاعب في الانضمام له".

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يذكر أن توتنهام تخلى في الصيف عن كيران تريبيير، فيرناندو لورينتي وفينسنت يانسين.