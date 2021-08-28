الدوري الإنجليزي | توخيل "الحرباء" يتفوق على عجز كلوب!

أبرز النقاط الفنية في تعادل ليفربول مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي

هل تعرف لماذا يعتقد البعض أن توماس توخيل هو أفضل مدرب في العالم بالوقت الراهن؟

السبب بسيط، فرغم فلسفة بيب جواريولا وتكتيك يورجن كلوب إلا أنّ توماس توخيل يبرز بصورة مختلفة عن كل المدربين وذلك لأنّه الأكثر تنوعًا بين الجميع.

تشيلسي بدأ المباراة بحذر نوعًا ما مع خطة للتحول وتهديد مرمى أليسون بيكر، ونجح بالفعل في تهديد مرمى الفريق بأكثر من شكل ورغم أنّ الهدف جاء من ضربة ركنية لكن البلوز كان الأفضل بشكل واضح.

صحيح أهدر هندرسون فرصة سهلة قبل الهدف بفترة وجيزة، لكنّها كانت هجمة على عكس سير اللعب تمامًا.

الشوط الثاني تحولت طريقة اللعب لتشيلسي إلى 5-3-1 والسبب هو طرد ريس جيمس الذي أجبر البلوز على اللعب بشكل مختلف، ومع هذا الشكل نجح في الوصول لمرمى الريدز بين الحين والآخر كما أجبر يورجن كلوب على الاعتماد فقط على التسديدات من بعيد بهدف الفوز.

التسديد من بعيد كان الحل الأوحد لأنه لم يكن هناك أي خيار آخر بعد تماسك الفريق دفاعيًا وهو منقوص العدد وركن الحافلة بشكل مميز مع تحولات منضبطة احتاجت فقط للمسة نهائية وأحيانًا قبل نهائية تكون جيدة.

البطاقة الحمراء هي سبب هذا التحول، وربما لو لم يحدث لكنا شاهدنا شكلًا مختلفًا وكان ليفربول ليعاني أكثر خاصة أنّه لم يتمكن من التسجيل سوى من ركلة الجزاء.

توخيل أثبت أنّه مدرب مميز وخصم صعب لأي منافس لأنه مدرب قادر على الدفاع والاعتماد على التحولات، وقادر على اللعب التموضعي والسيطرة والاستحواذ وقادر على تفعيل الضغط بأنواعه المختلف، ومهما لعب الخصم بشكل أو بآخر فهناك دائمًا الحلول والأفكار المتنوعة.

يورجن كلوب حاول تعديل الأمور نوعًا ما بإشراك جوتا وتياجو ألكانتارا لكن كل هذه التغييرات لم تثمر بشيء، اللهم إلا البرتغالي كان جيدًا جدًا لحظة نزوله.

ليفربول لا يزال بحاجة إلى أجنحة، فالفريق لا يمتلك سوى محمد صلاح وساديو ماني فقط وفي مباراة كهذه تراجع فيها السنغالي بشكل واضح ولم يكن في أفضل أحواله لربما كان البديل حلًا، لكن كلوب ظهر عاجزًا بسبب ضعف واضح في عمق قائمة ليفربول.

تشيلسي قادر بالعناصر التي يمتلكها على صناعة الكثير والأهم أنّ امتلاك مدرب "حرباء" مثل توخيل يجعل كل سيناريو ممكن باختلاف الخصم واختلاف سيناريو المباراة!

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