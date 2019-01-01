توتنهام يكشف عن موعد عودة لو سيلسو من الإصابة

ضربة قوية للفريق الإنجليزي ببداية الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف نادي توتنهام الإنجليزي، عن آخر تفاصيل إصابة لاعبه الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو وموعد عودته للملاعب.

لاعب وسط سبيرز الجديد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة الأرجنتين أمام تشيلي، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

الموقع الرسمي لتوتنهام أكد معاناة لو سيلسو من مشكلة في الفخذ، ستبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع.

وأوضح أن اللاعب سيخضع في الوقت الحالي لفترة العلاج والتأهيل للتعافي بشكل كامل من الإصابة.

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ومن المُقرر عودة لو سيلسو للتدريبات الجماعية لتوتنهام في نهاية أكتوبر القادم، وفقاً لما أكده الموقع الرسمي للنادي.

يذكر أن النجم الأرجنتيني انضم لتوتنهام قادماً من ريال بيتيس على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.