توتنهام يعود للسقوط في البريميرليج بهزيمة مثيرة من ليستر

الثعالب في المركز الثاني من الدوري الإنجليزي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

عاد فريق توتنهام للتعثر مرة أخرى بالدوري الإنجليزي، بعد الخسارة من مضيفه ليستر سيتي 1/2، في الجولة السادسة من عمر البطولة.

توتنهام نجح الجولة الماضية في التغلب على كريستال بالاس 4/0، طامحاً في مواصلة صحوته على حساب الثعالب في ملعب كينج باور.

تكنولوجيا الفيديو حرمت ليستر من هدف التقدم، بعد مراجعة الحكم للعبة واكتشاف وجود تسلل.

الرد جاء من توتنهام في الدقيقة 29، حيث أحرز هاري كين الهدف الأول لفريقه من مجهود فردي رائع.

سبيرز نجحوا في تسجيل الهدف الثاني عن طريق سيرجي أورييه، ولكنه لم يحتسب هو الآخر باستخدام تكنولوجيا الفيديو.

ليستر نجح في العودة مرة أخرى للمباراة، بهدف التعادل الذي احرزه ريكاردو بيريرا في الدقيقة 69.

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وقبل النهاية بخمس دقائق، انتزع جيمس ماديسون هدف الفوز للثعالب بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

فوز ليستر يضعه في المركز الثاني بجدول البريميرليج، بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يأتي توتنهام خامساً بـ8 نقاط.