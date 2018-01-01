الدوري الإنجليزي| تشيلسي ينفرد بالمركز الرابع بالفوز على واتفورد

هدفي هازارد يحسمان الأمر..

تغلب تشيلسي على مضيفه واتفورد بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر للبريميرليج.

بدأ واتفورد بتشكيل مكون من: فوستر - كيكو - كاباسيلي - كاتكارت - خوليباس - دوكوري - كابوي - سيما - بيريرا - ديلوفيو - ديني

فيما دفع تشيلسي بكل من: كيبا - أزبيليكويتا - روديجير - لويز - ألونسو - كانتي - جورجينيو - كوفاسيتش - بيدرو - هازارد - ويليان

أخطر المحاولات المبكرة أتت برأسية من ويليان مرت فوق العارضة في الدقيقة 10، وفي الدقيقة 16 اضطر واتفورد لإجراء تبديل اضطراري لإصابة كريستيان كاباسيلي، ليحل أدريان ماريابا بدلاً منه.

وفي الدقيقة 43 اضطر ماوريتسيو ساري لإجراء تبديل اضطراري أيضاً بنزول كالوم هودسون أودوي بدلاً من بيدرو المصاب.

وفي الدقيقة 45+1 سجل إيدين هازارد الهدف الأول بعد تمريرة من ماتيو كوفاسيتش وضعته في موقف انفراد بالحارس بن فوستر، تلاه التعادل سريعاً بعد دقيقتين بواسطة روبرتو بيريرا، بعد تلقيه تمريرة من خوسيه هوليباس.

في الدقيقة 58 ارتكب فوستر خطأ أدى إلى ركلة جزاء سجل منها هازارد الهدف الثاني، وفي الدقيقة 67 أجرى واتفورد تبديله الثاني بنزول دومينجوس كوينا بدلاً من كين سيما.

وفي الدقيقة 72 حاول ويليان بتسديدة مرت بجوار القائم، ثم أتى تغيير تشيلسي الثاني بنزول روس باركلي بدلاً من كوفاسيتش في الدقيقة 80، وأخيراً حل إيزاك ساكسيس بدلاً من جيرارد ديلوفيو في الدقيقة 82، ثم أتى إيمرسون على حساب هودسون أودوي.

بذلك يحتل تشيلسي المركز الرابع بـ40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، ونقطتين عن آرسنال الخامس، فيما حل واتفورد تاسعاً بـ27 نقطة.