الدوري الإنجليزي | تشيلسي يعود أمام ليدز يونايتد وينتصر بالثلاثية

استمرار للنتائج الإيجابية لتشيلسي

انتصر تشيلسي 3-1 على ليدز يونايتد ليتفوق فرانك لامبارد مجددًا على مارسيلو بييلسا منذ الأزمة التي بدأت بينهما منذ سنوات.

تشيلسي بدأ الشوط الأول بشكل سيئ ونجح ليدز يونايتد عن طريقة بامفورد في افتتاح التسجيل للضيوف من خطأ مشترك بين الدفاع والحارس ميندي.

وحاول البلوز كسر ضغط ليدز يونايتد واستطاع جيرو تسجيل هدف التعادل من ريس جيمس ليستمر في تألقه خلال الفترة الأخيرة.

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وأصبح جيرو أكبر لاعب سنًا يسجل في 6 مباريات على التوالي في مشاركاته الأساسية في الدوري الإنجليزي بعمر 34 عامًا و66 يومًا.

وفي الدقيقة 30 تعرض حكيم زياش لإصابة عضلية أدت إلى تغييره مبكرًا، وتبدو من التقارير الأولية أنها في أوتار الركبة.

الشوط الثاني تمكن زوما من تسجيل الهدف بعد عرضية من ماونت لعبها برأسه في الشباك ليمنح التقدم لأصحاب الأرض.

ومع استمرار تفوق تشيلسي، نجح كريستيان بوليسيتش في تسجيل الثالث في الدقائق الأخيرة ليضمن النقاط كاملة.

بهذا الانتصار يتصدر تشيلسي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة وفي انتظار مباريات توتنهام وليفربول.