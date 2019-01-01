بيركامب يؤكد رغبته في العودة لأرسنال

الهولندي كشف عن الدور الذي يطمح للعمل به مع المدفعجية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد دينيس بيركامب أسطورة نادي أرسنال الإنجليزي، أنه يطمح للعودة مرة أخرى للمدفعجية من خلال مجال التدريب.

نجم أرسنال السابق غادر دوره التدريبي في أياكس أمستردام الهولندي عام 2017، بعد عمله بفريق الشباب للنادي.

بيركامب لم يعمل بأي نادي آخر حتى الآن، ولكنه يريد الظهور مرة أخرى مع أرسنال بدور جديد.

وقال الهولندي في تصريحات نشرها موقع "فوتبول لندن":"بالطبع أريد العودة مرة أخرى، ولكن ليس الآن بسبب بعض الارتباطات العائلية".

وأضاف:"أنا الآن مستقر مع عائلتي في هولندا، ولكن فور اعتماد أبنائي على أنفسهم والمضي قدماً بحياتهم سأخرج للعمل مرة أخرى".

أليجري يحدد موعدًا نهائيًا لتدريب مانشستر يونايتد

الاستثمار الجيد| عن أكاذيب إد وودوارد في مانشستر يونايتد

وتابع:"أتمنى العودة لمجال التدريب بالأكاديمية أو حتى مع الجهاز الفني للفريق الأول".

وعندما سؤل عن إمكانية خلافة المدرب الحالي أوناي إيمري، شدد على رغبته بالعمل بأحد الأدوار الفرعية، وعدم اهتمامه بأن يصبح الرجل الأول يوماً ما.