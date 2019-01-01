بوتشيتينو يستبعد إجراء أي صفقات في يناير

رغم الحالة السيئة التي يمر بها فريقه

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، أنه لن يقوم بأي تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

توتنهام يعاني من بداية كارثية للموسم، بالخروج من كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، وكذلك بالنتائج المتخبطة في البريميرليج.

سبيرز يواجهون شكوك مستمرة حول مصير بعض نجومه، أبرزهم كريستيان إريكسن ويان فيرتونخن وتوبي ألدرفيرلد.

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بوتشيتينو قال عن موقفه من الميركاتو:"لا أتوقع القيام بأي صفقات، أثق في المجموعة الحالية التي أمتلكها".

وأضاف:"أحترم جميع الآراء وما يعتقده البعض بحاجتنا للتغيير، ولكن قراري هو التمسك بما لدي من لاعبين".

وتأتي تصريحات المدرب الأرجنتيني قبل مباراة فريقه أمام واتفورد بعد غد السبت بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.