الإصابات تضرب تشيلسي قبل مواجهة نيوكاسل

أنباء سيئة للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يواجه تشيلسي أزمة قوية بخصوص جاهزية لاعبيه، قبل المباراة القادمة أمام نيوكاسل يونايتد يوم السبت بالدوري الإنجليزي.

المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسين يعتبر على رأي المرشحين للغياب عن مواجهة الماكبايز.

ويأتي ذلك بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، خلال تأدية الواجب الدولي مع منتخب بلاده.

وأما إيمرسون بالميري الظهير الأيسر للبلوز، فيبتعد عن الفريق منذ شهر سبتمبر بسبب نفس المشكلة.

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ومن غير المتوقع أن يعود لاعب روما السابق لكامل لياقته قبل لقاء نيوكاسل، مما يمثل صداعاً للمدرب فرانك لامبارد.

وعلى جانب آخر يحاول الجهاز الطبي لتشيلسي، تجهيز الثنائي ماتيو كوفاشيتش ونجولو كانتي قبل يوم المباراة.