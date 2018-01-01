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برشلونة يعرض سواريز على أرسنال

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برسا يُغري أرسنال بدينيس سواريز في صفقة محتملة خلال الميركاتو الشتوي القادم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تستمر الشكوك حول مستقبل دينيس سواريز لاعب وسط برشلونة، وإمكانية رحيله عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

سواريز مضى فترة إعارة مع فياريال بعيداً عن برشلونة، قبل أن يعود للنادي ويفشل في حجز مكاناً أساسياً له مع المدرب إرنستو فالفيردي.

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صحيفة "إندبندنت"البريطانية أكدت أن وكيل أعمال سواريز عرض خدماته على نادي أرسنال الإنجليزي.

ويرجع ذلك لحاجة المدفعجية للاعب وسط لاقتراب رحيل آرون رامسي، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

وأيضاً يملك الإسباني خاصية اللعب بمركز الوسط المهاجم وكجناح، المركز الذي يطمح أرسنال لتدعيمه بالميركاتو الشتوي.

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ومن المتوقع أن تصل قيمة الصفقة في حالة إتمامها 14 مليون جنيه إسترليني فقط، المبلغ الذي قد يٌغري أوناي إيمري مدرب المدفعجية.

يذكر أن صاحب الـ24 عاماً ظهر مرة واحدة فقط بالدوري الإسباني هذا الموسم، وكانت ضد إسبانيول الأسبوع الماضي.

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