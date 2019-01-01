إيمري: بيبي جاهز لمواجهة واتفورد ..وهل يحتفظ أرسنال بسيبايوس؟

تحدث أيضاً الإسباني عن موقفه من قائد الفريق الجديد

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال، أنه من المبكر الفصل في إمكانية استمرار لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس وانتقاله للفريق بشكل نهائي.

سيبايوس انضم لأرسنال بفترة الانتقالات الصيفية الماضية من ريال مدريد، في صفقة إعارة بدون شراء، وأظهر العديد من المؤشرات الإيجابية بعد 4 جولات من الدوري الإنجليزي.

إيمري قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة واتفورد بعد غد الأحد:"أي لاعب في نادي جديد يحتاج المزيد من الوقت للتأقلم على طبيعة الفريق".

وأضاف:"قلت لكم بعد مباراة ليفربول أن الأمور ليست سهلة في البريميرليج، سنحاول مساعدته والاستفادة من قدراته التي يقدمها لنا في الوقت الحالي".

وأما عن القائد الجديد لأرسنال:"تحدثنا عن هذا الأمر صباح اليوم، سيكون لدينا 5 لاعبين يقودون الفريق، وسنعلن القرار الرسمي الأسبوع القادم".

مواجهة واتفورد مع كيكي فلوريس:"هو يعلم المجموعة الحالية جيداً حيث قام بتدريبهم منذ 3 سنوات، أحترمه هو وفريقه وسنظهر ذلك في الملعب".

تكنولوجيا الفيديو في البريميرليج:"ليست مسؤوليتي ولكن هل أحب هذه الخاصية؟ نعم".

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تطوير الدفاع:"نريد التحسن في العديد من المواقف سواء الدفاع أو الهجوم، أمامنا العديد من المباريات الأسابيع القادمة، ومتفائل جداً لتحقيق ذلك".

وأما عن جاهزية لاعبيه:"بيبي يتدرب بشكل جيد وسيلعب يوم الأحد، ربما نرى تيرني وبيليرين وهولدنج مع فريق تحت 23 سنة وبعدها نقرر، أما توريرا وجاكا فهما في حالة ممتازة بدون أي مشاكل".

وتأتي تصريحات إيمري قبل مباراة واتفورد بعد غد الأحد، حيث يخوضها أرسنال وهو في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي وبرصيده 7 نقاط.