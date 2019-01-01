أرنولد: الصدمات جعلت ليفربول يعود بشكل أقوى

قبل مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد أليكساندر أرنولد مدافع ليفربول، أن الصدمات التي تعرض لها الفريق الفترة الأخيرة، هي السبب التي دفعته للعودة بشكل أقوى.

ليفربول غاب عن البطولات لفترة طويلة، قبل أن يعود لها مرة أخرى بتحقيق دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

حلم الفوز بالبريميرليج يظل هو الأبرز لجمهور الريدز الآن، حيث لم يحصد الفريق لقبه منذ 30 عاماً.

أرنولد قال عن رؤيته للوضع الحالي لليفربول:"تعرضنا للعديد من الأزمات ولكن تخطيناها مما ساعدنا على الوصول لهذه المكانة".

وأضاف:"المثل الأفضل على ذلك هو تأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة من ريال مدريد، وتعويض الهزيمة في الموسم التالي".

للمرة الأولى .. فيراتي يعترف بمفاوضات برشلونة

رسميًا .. إنتر يكشف تفاصيل إصابة أليكسيس سانشيز المفزعة

وتابع:"هذه ميزة لا يتمتع بها العديد من الفرق، ولكن نحن أظهرنا كيفية الاستفادة من أي إحباط لنكون أقوى".

يذكر أن ليفربول يلعب الأحد الماضي ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي، وهو على صدارة البطولة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.