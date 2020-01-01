أتلتيكو مدريد يرفض 150 مليون يورو لبيع جواو فيليكس

سيميوني يؤمن بقدرات المهاجم البرتغالي

يميل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، للاحتفاظ بمهاجمه البرتغالي جواو فيليكس، رغم العروض التي قدمت له للتخلي عن خدماته.

صاحب الـ20 سنة انضم لأتلتيكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من بنفيكا، في صفقة وصلت قيمتها 126 مليون يورو، لتعويض رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة.

فيليكس لم يظهر بالمستوى المطلوب مع فريق المدرب دييجو سيميوني حتى الآن، ومع ذلك كانت هناك محاولة من أحد الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي لضمه.

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تقارير صحفية أكدت أن المحاولة بلغت قيمتها 150 مليون يورو، مع بعض الإضافات المستقبلية عن طريق أحد الوسطاء، وهو ما رفضه أتلتيكو بشكل قاطع، متمسكاً باستمرار اللاعب ضمن صفوفه.

وأشارت التقارير إلى أن هذا العرض تم تقديمه قبل أزمة كورونا وتوقف النشاط الكروي بشكل كامل في أنحاء أوروبا منذ شهر مارس الماضي، قبل عودته مرة أخرى في يونيو الجاري.

ويأتي رفض أتلتيكو نظراً لاقتناع سيميوني الكبير بقدرات فيليكس، حيث يراه أحد أهم نجوم الفريق على المدى البعيد، رغم بدايته الصعبة مع النادي الإسباني.

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وعلى جانب آخر تبدو الأمور مستحيلة لعودة أحد الأندية بعرض مماثل لضم الشاب البرتغالي، نظراً للأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها الجميع بسبب كورونا، وعودة النشاط الرياضي بدون جماهير.

يذكر أن فيليكس نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 في 29 مباراة مع أتلتيكو حتى الآن، حيث تأثر موسمه بشكل كبير بالإصابات المتكررة في الكاحل.