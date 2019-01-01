الدوري الإنجليزي | أبراهام يقود تشيلسي لسحق مقبرة الكبار

انهيار تام للذئاب في عقر ديارهم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب تشيلسي على مضيفه ولفرهامبتون بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البلوز بواسطة المدافع فيكايو توموري بتسديدة قوية من مسافة بعيدة في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 34 سجل تامي أبراهام ثاني الأهداف من متابعة لتسديدة سابقة، قبل أن يأتي بالثالث في الدقيقة 41 بعد عرضية من ماركوس ألونسو، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي 3-0.

مع بداية الشوط الثاني حل كرت زوما على حساب أنتونيو روديجير في صفوف تشيلسي، بينما أتى باتريك كوتروني بدلاً من لياندر ديندونكر على الناحية الأخرى.

وفي الدقيقة 55 واصل أبراهام زيادة النتيجة مسجلاً الهدف الرابع لفريقه والثالث له في تلك المباراة بعد تمريرة من جورجينيو.

وفي الدقيقة 69 سجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد بركنية لعبها جواو موتينيو ليسجل منها رومان سايس.

في الدقيقة 70 أتى روس باركلي على حساب ماتيو كوفاسيتش، ثم ميشي باتشواي بدلاً من أبراهام في الدقيقة 77.

أخيراً في الدقيقة 85 سجل باتريك كوتروني الوافد الجديد من ميلان الإيطالي هدفاً ثانياً لتقليص الفارق، فيما أعاد ميسون ماونت زيادته في الدقيقة 96.

بذلك يرفع تشيلسي رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس، بفارق الأهداف عن توتنهام هوتسبر ومانشستر يونايتد وليستر سيتي أصحاب المراكز من الثالث إلى الخامس على الترتيب، فيما يتقهقر ولفرهامبتون إلى المركز التاسع عشر بـ3 نقاط فقط.