الدوري الإنجليزي | آرسنال يفتتح مشواره بالفوز على نيوكاسل

تغلب آرسنال الإنجليزي على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ نيوكاسل بتشكيل مكون من: دوبرافكا – شار – لاسيليس – داميت – مانكيو – شيلفي – هايدن – لونجستاف – ريتشي – ألميرون – جولينتون

فيما دفع آرسنال بكل من: ليون – ميتلاند نايلز – تشيمبرز – سوكراتيس – مونريال – جيندوزي – تشاكا – مخيتاريان – ويلوك – نيلسون – أوباميانج

بداية الخطورة أتت في الدقيقة 17 بتسديدة من جولينتون خارج المرمى، وفي الدقيقة 21 أطلق جونجو شيلفي تسديدة ارتطمت بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 24 سدد هنريك مخيتاريان داخل منطقة الجزاء، ولكن الكرة مرت فوق العارضة. وفي الدقيقة 30 حاول بيير ايميريك أوباميانج ولكنه أهدر الكرة التي تحولت إلى ركنية بفضل تصدي الحارس.

في الدقيقة 54 أجرى نيوكاسل التبديل الأول بخروج شيلفي ونزول جيترو فيليمز، فيما أتى هدف الجانرز في الدقيقة 58 بعد تمريرة من أينسلي ميتلاند نايلز وضعته في موقف انفراد بالمرمى.

