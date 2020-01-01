رسميًا - الاتحاد الإماراتي يعلن موعد عودة مباريات الدوري

الإمارات أولى الدول العربية التي تعلن موعد عودة المباريات

استقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بشكل نهائي اليوم الأربعاء، على العودة لاستئناف مباريات دوري الخليج العربي وكافة المسابقات، بعد تقييم الوضع العام في ظل انتشار فيروس كورونا.

المباريات بالإمارات كانت قد توقف في مارس الماضي، وتم تمديد مدة الإيقاف حتى إشعار آخر في 12 من إبريل الجاري، إلا أنه تقرر أن تعود المباريات من جديد.

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وجاء نص بيان اتحاد الكرة كالتالي: "يتابع اتحاد الإمارات لكرة القدم مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا المستجد المعروف باسم COVID 19، والجهود المبذولة لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع.

"وبعد تقييم الوضع مع هذه الجهات قرر اتحاد كرة القدم وبالتنسيق مع رابطة المحترفين الإماراتية عودة نشاط كرة القدم في الدولة بشهر أغسطس المقبل، وذلك بشكل مبدئي مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت".

واختتم: "سيقوم اتحاد كرة القدم بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بمسابقاته في وقت لاحق وبفترة كافية تتيح للأندية الاستعداد الأمثل لها".

يذكر أنه قبل فترة التوقف كان شباب الأهلي متصدر جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، يليه العين بـ37 نقطة، ثم الجزيرة بـ36 نقطة، ورابعًا يحل الشارقة بـ35 نقطة.