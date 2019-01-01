الدوري الإماراتي | فيديو - الجزيرة يسقط أمام الوصل بثلاثية رائعة

الإمبراطور يعود للانتصار

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل الجزيرة فقد النقاط بالهزيمة أمام الوصل بثلاثية مقابل هدف وحيد، على زعبيل، ضمن الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

الإمبراطور بدأها باستغلال خطأ مدافع خصمه محمد العطاس في إرجاع كرة قصيرة إلى حارس مرماه، لينقض رونالدو مينديز على الكرة ويراوغ الحارس ويسددها في الشباك الخالية، مسجلًا الهدف الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك ليوناردو بيريرا التعادل للجزيرة في الدقيقة 41 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

مع بداية الشوط الثاني، أعاد جورج دووبنج التقدم للوصل من رأسية بعدما استقبل عرضية من ضربة ركنية.

جورج دووبنج يرتقي عالياً ويسجل الهدف الثاني للوصل ويضعه بالمقدمة من جديد..#الوصل_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 4 pic.twitter.com/5K0YMwaPcR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 27, 2019

واختتم فابيو دي ليما ثلاثية الإمبراطور في الدقيقة 65 بعدما استلم بينية رائعة داخل منطقة الجزاء، سددها بأريحية على يمين حارس الجزيرة.

الهزيمة جمدت رصيد الجزيرة عند النقطة 41 في المركز الثالث، بينما عاد الوصل للفوز بعد غياب ثلاث مباريات ليرفع رصيده إلى النقطة 27 في المركز العاشر.