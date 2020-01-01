الدوري الإماراتي – شباب الأهلي يغرد في الصدارة بانتصار كبير على عجمان

شباب الأهلي يفوز على عجمان، والوصل ينتصر على حتا.

حقق فريق نادي شباب الأهلي دبي، الفوز على مضيفه عجمان بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة التاسعة عشر، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

تقدم أحمد خليل بالهدف الأول لفريق شباب الأهلي بالدقيقة 34، قبل أن يضيف زميله ليوناردو دا سيلفا بالدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدفين دون رد.

واستطاع ويليام أوسو لاعب عجمان تقليص الفارق بالدقيقة 50، قبل أن يعادل اندر فييرا النتيجة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة64.

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وأعاد كارتابيا التقدم لفريقه شباب الأهلي بالدقيقة 76 عن طريق ركلة جزاء، ليضيف محمد سبيل الهدف الرابع في مرمى فريقه بالخطأ، ويختتم أحمد خليل مهرجان الأهداف بالدقيقة 85.

شباب الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 43 في صدارة الدوري الإماراتي، بينما تجمد رصيد عجمان عند النقطة 18 في المركز العاشر.

وعلى جانب آخر، حقق الوصل الفوز على حتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي حتا.

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تقدم فابيو دي ليما بالهدف الأول في الدقيقة 18 للوصل، ليتعادل صامويل روزا سريعًا لفريق حتا بالدقيقة 19، ليعيد ليما تقدم الوصل مجددًا في الدقيقة 21.

وتعادل عبد الله كاظم لفريق حتا بالدقيقة 40، قبل أن يضيف ناصر محمود نور الهدف الثالث لفريق الوصل بالدقيقة 54 من زمن المباراة، ليقود فريقه لانتصار مهم.

الوصل رفع رصيده إلى النقطة 29 في المركز السابع، وتجمد رصيد حتا عند النقطة 13 في المركز الثالث عشر "قبل الأخير"، برصيد 13 نقطة.