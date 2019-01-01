ليكو: العين خسر نقطتين أمام الجزيرة، ولا مشكلة لدينا في صناعة اللعب

مدرب العين يتحدث قبل مواجهة بني ياس

قال إيفان ليكو المدير الفني للعين أن فريقه خسر نقطتين بتعادله أمام الجزيرة في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

العين تعادل 0-0 مع الجزيرة في مباراة شهدت طرد مدافعه محمد شاكر بعد 13 دقيقة فقط من البداية، وقد قدم الفريق مباراة جيدة جدًا وكاد أن يخرج بالنقاط الثلاثة.

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المدرب الكرواتي تحدث عن طريقة لعبه خلال المباراة قائلًا " للأسف تم طرد محمد شاكر بعد بضع دقائق من بداية المباراة وبعد مشاهدة الفيديو تأكد لنا أن اللاعب لم يلمس مهاجم الجزيرة ولا يستحق البطاقة الحمراء. بالنسبة لنا فقد خسرنا نقطتين مهمتين وكذلك خسرنا أمام الشارقة ثلاث نقاط مهمة".

"بعد الطرد لم يكن أمامنا سوى خيارين، إما إخراج أحد المهاجمين أو اللعب بعقلية عدم الخسارة، واللاعب سعيد جمعة وغيره من اللاعبين يلعبون في مركز قلب الدفاع، لذلك منحته الثقة وكان اللاعب على قدر التحدي".

وعن المبارة القادمة أمام بني ياس، قال ليكو للموقع الرسمي للعين " قمنا بتحليل أداء الفريق في المواجهة الماضية لتحسين مردودنا في المباراة القادمة، وندرك جيدًا من هو منافسنا في الجولة السابعة من مسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم، وهو فريق منظم ويمتلك لاعبين مميزين في خط الهجوم، والواقع يؤكد أننا خسرنا نقطتين في الجولة الماضية وذاهبون إلى بني ياس بعقلية الفوز للعودة بالنقاط الثلاث".

أخيرًا نفى المدرب الكرواتي معاناة العين من مشاكل على صعيد صناعة اللعب، مستشهدًا بمباراة الجزيرة التي خاضها بلاعب أقل ورغم هذا لم يظهر معاناة الفريق هجوميًا بحصوله على فرص أكثر من منافسه.