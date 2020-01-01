الدوري الإماراتي - الوحدة يفوز على بني ياس والظفرة ينتصر على النصر

الوحدة يفوز على الظفرة بثلاثة أهداف خلال 33 دقيقة.

حقق فريق نادي الوحدة الفوز على نظيره بني ياس، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 16 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي، على ملعب ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

تقدم فهد الظنحاني بالهدف الأول لفريق الوحدة في الدقيقة 22 من زمن المباراة، وذلك بهدف في مرمى فريقه بني ياس عن طريق الخطأ.

وأضاف سيبستيان تيجالي الهدف الثاني لفريق الوحدة، عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 27 من زمن المباراة، نجح في تسجيلها في المرمى.

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تيجالي عاد وسجل الثاني له، والثالث لفريق الوحدة، بالدقيقة 33 من زمن المباراة، من أجل حسم المباراة مبكرًا.

رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثاني، بترتيب فرق دوري الخليج العربي الإماراتي، بينما تجمد رصيد بني ياس عند النقطة 20 في المركز التاسع.

وعلى جانب آخر، حقق الظفرة فوزًا مهمًا على نظيره النصر، بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم على ملعب حمدان بن زايد بنادي الظفرة.

حصل يعقوب محمد لاعب النصر على كارت أحمر في الدقيقة 67 من زمن المباراة، ليكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين.

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وسجل خالد باوزير الهدف الأول لفريق الظفرة، في الدقيقة 69، لتزيد صعوبة المباراة على فريق النصر خلال الدقائق المتبقية من المباراة.

وتمكن بافيز لاعب النصر، من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 75، لتصبح النتيجة هدفًا لمثله.

ورفض جواو بيدرو لاعب الظفرة خروج فريقه متعادلًا، ليسجل هدفًا في الدقيقة 83 من زمن المباراة، ويقود فريقه للفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

الظفرة رفع رصيده للنقطة 26 في المركز السادس، بينما تجمد رصيد النصر عند 24 في المركز السابع، في ترتيب الدوري الإماراتي.