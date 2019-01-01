الدوري الإماراتي - الشارقة يفلت من الهزيمة ويواصل حفاظه على الصدارة
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
هرب الشارقة من الهزيمة أمام الظفرة، بتحقيقه الفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الشارقة، ضمن الجولة الـ14 بالدوري الإماراتي.
الضيوف تقدموا أولًا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول عن طريق رأسية عبد الله الرفاعي، مستغلًا عرضية من ركلة حرة.
عبدالله الرفاعي يقتنص هدف التقدم لفرسان الغربية من رأسية قوية في الدقيقة 6#الشارقة 0 × #الظفرة 1#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/SWRdTmu6QH— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٥ فبراير ٢٠١٩
وفي الدقيقة 78 من عمر اللقاء، تمكن إيجور كورونادو من إدراك التعادل من ضربة جزاء.
ومع اقتراب صافرة النهاية اقتنص معتصم ياسين الفوز للشارقة من خطأ فادح لحارس الظفرة، الذي سقطت الكرة من يده، ليستغلها معتصم ويضعها في الشباك.
معتصم ياسين يسجل الهدف الثاني لـ #الشارقة في الدقيقة 88— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ٥ فبراير ٢٠١٩
الشارقة 2 #الظفرة 1#دوري_الخليج_العربي pic.twitter.com/QmlPDDUB6N
الفوز حافظ لأصحاب الأرض على صدارة جدول الترتيب مع بداية الدور الثاني برصيد 34 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد الظفرة عند النقطة 14 من في المركز الـ11.
💢رسميًا : الاتحاد الإنجليزي يطلب توضيح كتابيًا من يورجن كلوب بعد تصريحاته عن حكم مباراة وست هام وليفربول أمس.— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ فبراير ٢٠١٩
هذا ما قاله كلوب بالأمس👇
◀️ يبدو أن حكم المباراة عرف بين شوطي المباراة، بأن الهدف جاء من تسلل، وذلك يُفسر قراراته الغريبة، فهو رأى أن النقطة لكل فريق ستكون عادل". pic.twitter.com/FJqUAFVJSO