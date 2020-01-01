الدوري الإماراتي – الجزيرة ينتصر على كلباء والوحدة يخطف نقاط لقاء عجمان

الجزيرة يفوز على اتحاد كلباء، والوحدة ينتصر على عجمان.

حقق فريق نادي الجزيرة الفوز على اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، بالجولة 18 ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

تقدم علي مبخوت بالهدف الأول للجزيرة بالدقيقة 15 من زمن المباراة ،عن طريق ركلة جزاء نجح في تسديدها في المرمى، بعد احتساب حكم المباراة لها.

وتعادل اتحاد كلباء عن طريق ريكاردو جوميز، عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 34 من زمن المباراة، بعد عرضية متقنة من جانب مليوس.

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ونجح علي مبخوت في خطف هدف الفوز للجزيرة في الدقيقة 71 من زمن المباراة، عن طريق رأسية رائعة في مرمى اتحاد كلباء.

وبذلك يرفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 33 في ترتيب فرق الدوري الإماراتي، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند النقطة 16 في المركز الحادي عشر.

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وفي نفس الجولة، نجح فريق نادي الوحدة، في تحقيق الفوز على عجمان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جاسبار باناديرو، بعد تمريرة ذكية من زميله بالفريق سيباستيان تيجالي، لينجح في ترجمتها في شباك عجمان.

الوحدة رفع رصيده إلى النقطة 32 في المركز الخامس بترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد 18 نقطة في المركز العاشر.